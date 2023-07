750.000 Followerinnen und Follower auf Instagram

Am See liegen und Gedanken schweifen lassen, lesen, wegdösen, weiterschmökern. Abtauchen. Weil das im Sommer am allerbesten geht und die Badesaison in vollem Gange ist, möchten wir zu diesem schönen Anlass zehn Badehandtücher aus der SZ-Magazin-Kollektion verlosen. Für farbenfrohe Begleitung für den nächsten sommerlichen Ausflug lohnt sich der Sprung in den Lostopf!