1. Dezember: Messerblöcke

Oft muss es beim Kochen schnell gehen. Während auf dem Herd schon irgendetwas brutzelt, bleibt nur wenig Zeit, um weitere Zutaten kleinzuschneiden. Da kann es nervig, eventuell sogar gefährlich sein, an ein stumpfes Messer zu geraten, mit dem man kaum durchs Schnittgut kommt, vielleicht sogar von diesem abgleitet und sich verletzt. Mit unserem heutigen Gewinn ist diese Gefahr dauerhaft gebannt! Wir verlosen zweimal den Messerblock »Pink Spirit 4 Knives« von Friedr. Dick, mit jeweils vier Messern in Profiqualität. Im Messerblock aus Acryl stecken ein Officemesser, ein Kochmesser, ein Brotmesser und ein Santoku, und wie alle Messer der schwäbischen Traditionsfirma verfügen auch diese über optimal ausbalancierte Klingen, die kompromisslos auf Schärfe ausgelegt sind. Besonders auffällig hier: der pinkfarbene Griff, der nicht nur gut in der Hand liegt, sondern auch dafür sorgt, dass man die Messer selbst in einer unaufgeräumten Küche stets sofort wiederfindet.