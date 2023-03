Farbig, fair, praktisch

Sind die Neunziger modisch wieder in, noch die Achtziger oder schon die Nullerjahre? Und warum suchen Firmen nach neuen Mustern, Farben und Stoffen so oft in der Vergangenheit, statt mal in die Ferne zu blicken? Was eurozentristische Mode verpasst, zeigen etwa die Schals, Tücher und Decken der Berliner Firma »Welana«, die in Äthiopien fair und nachhaltig produziert, zusammen mit dortigen Designern und Designerinnen. Wir verlosen fünf Stücke, die Sie nicht schon x-Mal im Kleiderschrank hatten.