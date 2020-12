14. Dezember: Einkaufsgutschein

2020 waren wir ganz schön viel daheim, 2021 wohl erst mal auch – und wenn wir dann irgendwann alle wieder raus dürfen, werden wir müde getanzt ins Bett oder aufs Sofa fallen. Schöne und hochwertige Nachtwäsche und Loungewear sind also in guten wie in schlechten Zeiten sinnvoll. Zum Beispiel die von »Hanro«, als Firma 1884 in der Schweiz gegründet, heute mit Sitz in Österreich. Alle Produkte sind »Made in Europe«, ein Großteil der Stoffe kommt aus der hauseigenen Textilproduktion am Firmenstandort und die Konfektionierung erfolgt im eigenen Werk in Portugal. Unsere Verlosungssiegerin oder unser Verlosungssieger bekommt einen Einkaufsgutschein über 600 Euro, womit man sich etwa ein Pyjamaset in Kombination mit Morgenmantel und vielleicht einer Schlafmaske bestellen könnte. Oder eine Kombination aus verschiedenen Basics, wie dem nahtlos bequemen »Cotton Seamless Top«, das sich gut zum Drunterziehen eignet. Sie haben die Wahl, auch mal wieder schön.