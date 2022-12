14. Dezember: Handtasche Akris

In einer Zeit, in der alle ganz individuell aussehen wollen, ist es schwer, noch besondere Kleidung zu entdecken. In unserem heutigen Türchen werden Sie fündig: Wir verlosen eine Tasche der Luxusmarke Akris aus Cervocalf-Leder – das Modell »Anouk day city bag« passt gut in den Alltag und sticht doch heraus. Das Modehaus aus St. Gallen war einst ein Atelier für Schürzen, seit 1980 ist Albert Kriemler, Enkel der Firmengründerin, Kreativdirektor. Seine Designs werden von Museen ausgestellt und von Berühmtheiten wie Fürstin Charlène von Monaco, Nicole Kidman und Melinda Gates getragen – und mit etwas Glück bald auch von Ihnen.