Zwei Frauen, ein Ring

»Im Laufe einer vergangenen Liebesbeziehung hatte ich meiner damaligen Partnerin einen sehr schönen Diamantring als ­Zeichen meiner Liebe geschenkt. Nach dem Ende unserer Be­ziehung hat sie mir den Ring wiedergegeben. Nach zwei Jahren habe ich jetzt eine neue Frau kennengelernt und würde ihr ­gerne zu Weihnachten einen Ring schenken. Da ich ja noch den erwähnten Ring zu Hause habe, frage ich mich, ob ich den nicht reinigen lassen und danach erneut verschenken kann. Er hat ja seinerzeit viel Geld gekostet, und warum sollte ich jetzt einen neuen Ring kaufen, wo ich doch noch einen schönen dahabe?« Ralf E., München

Ich verstehe Ihren Pragmatismus. Und möchte kurz das Augenmerk auf Ihre ehemalige Partnerin richten, die offenbar eine anständige Person war. Weil diese Ihnen den Ring zurückgab, haben Sie nun also einen Diamantring zu Hause – und es gibt jemanden, dem Sie jetzt einen Ring schenken wollen. Zählt man eins und eins zusammen, wird man zu dem Schluss kommen, dass die Sache einfach ist.

Nur leider würden Sie damit dem Sinn Ihres geplanten Geschenks nicht gerecht. Denn Sie wollen den Ring ja aus einem bestimmten Grund verschenken. Nehme ich zu­mindest an, denn sonst würde man an Weihnachten vielleicht eher etwas Warmes zum Anziehen schenken. Oder Konzert­karten. Oder Bücher. Einen Ring aber verschenken Männer, auch an Weihnachten, als Zeichen ihrer Liebe, zumal einen Diamantring. So ist dieser Gegenstand nun mal kulturell konnotiert. Es ist ein sehr sym­bolisches Geschenk, vor allem zwischen Liebenden, weshalb Pragmatismus hier ­deplatziert ist. Es geht um Gefühle, nicht um Logik. Und deshalb, nur deshalb, rate ich Ihnen, den Ring zumindest in irgend­einer Form verändern zu lassen, bevor Sie ihn weiterschenken. Widmen Sie ihn sozusagen um. Reinigen allein reicht nicht. Schenken Sie nicht einfach dasselbe Stück weiter, ­sondern machen Sie etwas Neues daraus. Vielleicht könnten Sie ihn anders einfassen lassen. Oder innen gravieren. Oder Sie fragen einen Juwelier, wie man ihn umgestalten kann. Sie schenken sonst etwas weiter, das schon einmal, wenn man so will, nicht funktioniert hat. Und das in Ihrem Herzen einer anderen Person zugedacht war. Nicht dass da sonst ein Fluch darauf läge oder sonst was Esoterisches, aber es will doch jeder Mensch etwas Besonderes sein. ­Gerade in der Liebe. Etwas ganz und gar Einmaliges. Und deswegen sollte auch ein Symbol für eine Liebe einmalig sein. Oder jedenfalls so einmalig es eben geht.