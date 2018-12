8. Dezember: Konzertreise in die Elbphilharmonie 

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit, der Harmonie, der Familie. Mit dem Start des neuen Jahres darf es dann gerne auch wieder etwas wilder zugehen: Etwa mit Mozarts Meisterwerk Don Giovanni. Dem großen Frauenverführer, der am Ende für seine lose Moral bestraft wird. Die Uraufführung fand vor 232 Jahren statt, doch das Thema bleibt hochaktuell. Unsere Gewinner erleben die Oper am 6. Januar mit Erwin Schrott als Don Giovanni und Lucy Crowe in der Rolle der Donna Elvira in der Elbphilharmonie in Hamburg. Denn wir verlosen zusammen mit Lavazza, Product Sponsor der Elbphilharmonie, gleich 3 mal 2 Karten – inklusive Übernachtung im »Hanse Clipper Apartmenhaus«. Das liegt in bester Lage in Hamburg, mitten im so genannten Portugiesenviertel am Hafen. Und wie es sich für eine Verlosung mit einem italienischen Kaffee-Spezialisten gehört, gibt es obendrein noch je einen Frühstücksgutschein.

