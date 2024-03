Ein wohlbehaglicher Landstrich

Liebe und Partnerschaft

»Bei vorwurfsvollem Verhalten gibt es keine Gewinner«

Nie räumst du die Spülmaschine aus! Du denkst nur an dich! Vorwürfe gehören in vielen Beziehungen zum Alltag. Die Psychologin Sandra Jankowski erklärt, warum sie so schädlich für die Liebe sind und wie man die darunterliegenden Konflikte endlich löst.