Mehr Fairness bitte!

In Deutschland wäre die Geschichte einer Frau, die als Stadträtin kandidiert, wohl eher kein Kinostoff. Der Film Die perfekte Kandidatin spielt allerdings in Saudi-Arabien, und da das Land fest in Männerhand ist, stecken in der Geschichte der Ärztin Maryam, die sich die ständige Bevormundung nicht länger gefallen lassen will, viel Spannung, Humor und Gesellschaftskritik. Wir ver­losen zum Kinostart am 12. März ein nachhaltig produziertes Smart­phone der deutschen Marke Shift.