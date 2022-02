Vom Bett auf die Piste

Skifahren ist ein Traum, wäre da nicht der lange Weg zur Piste. Im Morgengrauen im Keller den zweiten Skistock suchen, ins Auto einladen, Stau vorm Skigebiet, Parkplatzsuche, Anstehen für den Skipass – darum verlosen wir diese Woche ein Bett im Skigebiet. Genauer gesagt drei Nächte für zwei Personen mit Halbpension in einer Spa-Suite, plus Anfahrtspauschale. All das im neu eröffneten, sehr schönen Hotel »Vaya Kühtai« in den Stubaier Alpen in Österreich. Nur einige Schritte entfernt vom Schnee.