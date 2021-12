Heißer Apfel für kalte Tage

Zubereitungszeit 20 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Mehlspeisen-Rezepte

Dessert-Rezepte

Weihnachtsmenü-Rezepte

»In der österreichischen Mehlspeisküche gibt es viele süße Reisgerichte. Hier wird meistens Langkornreis verwendet, aber auch Rundkornreis ist natürlich möglich. Ideal nach einem schönen Winterspaziergang. Die Bratäpfel kann man schon vorbereiten.«

Bratapfel mit Rotweinreis und Preiselbeeren

Zutaten: Für 4 Personen Für die Bratäpfel:

4 kleine Äpfel (Sorte Boskop) Apfel

100 g Marzipan Marzipan

60 g Haselnüsse (gemahlen) Haselnuss

2 EL Preiselbeermarmelade Preiselbeere Marmelade

1 Messerspitze Zimt (gemahlen) Zimt

1 Messerspitze Lebkuchengewürz Lebkuchen, Lebkuchengewürz

1 Bio-Orange (abgerieben) Orange

1 Bio-Zitrone (abgerieben) Zitrone

125 ml Rotwein Rotwein

2 EL Honig Honig

20 g Butter Butter Für den Rotweinreis:

1 l Rotwein (kräftig) Rotwein

80 g Kristallzucker Zucker

1 TL Vanillezucker Vanillezucker

5 cm Zimtstange Zimtstange

3 Nelken Nelke

20 g Butter Butter

250 g Langkornreis Reis

150 g Preiselbeermarmelade Preiselbeere Marmelade

Dunkle Schokoladenspäne/ Schokoraspel als Garnitur Schokolade

Den Backofen auf 170 Grad Ober-/Unterhitze vor­heizen. Von den Äpfeln je einen Deckel abschneiden und die Kerngehäuse entfernen. In einer Schüssel Marzipan, Nüsse, Marmelade, Gewürze, Orangen- und Zitronenabrieb verrühren, die Masse in die Äpfel füllen. Deckel wieder aufsetzen, die Äpfel in eine Auflaufform geben. Rotwein darübergießen, Honig und Butterflocken auf den Früchten verteilen und die Form für etwa 20 Minuten in den Backofen geben.

Für den Rotweinreis den Wein mit dem Zucker, dem Vanillezucker und den Gewürzen aufkochen, etwa 10 Minuten ziehen lassen, danach abseihen. In ­einem weiteren, halb hohen Topf die Butter schmelzen, den Reis dazugeben und alles gut durchrühren. Nun bei mittlerer Hitze den Rotwein nach und nach dazugießen, bis der Reis nach etwa 20 Minuten weich gekocht ist. Zuletzt die Marmelade unterrühren.

Rotweinreis in die Mitte von vier tiefen Tellern geben und je einen Bratapfel daraufsetzen. Mit Schokoladenspänen garniert servieren.