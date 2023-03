Rezept für Kanelbullar

Zubereitungszeit 45 Backzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Kuchen-Rezepte

Vegane Rezepte

Zutaten für 12 Bagarmossener Kanelbullar: Für 4 Personen Teig

80 ml Hafermilch

300 ml Wasser

35 g Hefe

675 g Weizenmehl Mehl

140 g Margarine

140 g Zucker

3 g Salz Füllung

140 g Margarine

18 g Vanillezucker

120 g Zucker

25 g Zimt

Topping

etwas Hagelzucker Hagelzucker

Die Hefe, die Hafermilch und das Wasser mit der Hand verrühren, dann das Weizenmehl dazugeben und gut kneten. 30 Minuten stehenlassen. Danach die restlichen Zutaten dazugeben und kneten, bis der Teig perfekt ist.

Teig flach ausrollen und mit Zimt-Zucker-Vanillezucker-Margarine-Gemisch bestreichen. Entweder den Teig aufrollen und diese Rolle dann in 12 gleich große Kringel zerschneiden. Oder à la Jacques den Teig dreifach übereinanderlegen und in zwölf gleiche Streifen zerschneiden, die man jeweils breznartig in sich selbst verschlingt. Jacques füllt jeden dieser Kunstknoten dann in einen Cupcake aus Papier ein.

19 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad backen. Danach mit Zuckerwasser bestreichen und mit Hagelzucker bestreuen.