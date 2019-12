4. Dezember: Speaker von Bang & Olufsen

Musik wird viel zu oft nur nebenbei gehört, zu Hause direkt übers Handy oder unterwegs mit in-ear-Kopfhörern. Dabei muss sich Klang entfalten, um richtig zu wirken. In unserem Adventskalender befindet sich heute deshalb ein echtes Soundwunder: der Speaker »Beoplay M5« von Bang und Olufsen. Der 360-Grad-Lautsprecher strahlt den Ton gleichmäßig in alle Richtungen und erzeugt so aus einem einzigen Gerät einen Stereoklang – damit die Musik wieder in den Mittelpunkt rückt. Gleichzeitig verkörpert der »Beoplay M5« ein Stück Inneneinrichtung: Die Aluminiumscheibe wirkt luxuriös, das Wollmischgewebe warm. Entworfen wurde der Lautsprecher von der dänischen Designerin Cecilie Manz, deren Arbeiten zum Teil im New Yorker Museum of Modern Art stehen. Und, mit etwas Glück, bald auch in Ihrem Wohnzimmer.

Klicken Sie hier, um zu den anderen Türchen unseres Adventskalenders zu gelangen.