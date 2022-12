3. Dezember: Mode-Gutschein

Neue Klamotten kaufen? Ist etwas in Verruf geraten, die Modeindustrie ist schließlich einer der größten CO₂-Verusacher der Welt. Besser macht es die Marke ARMEDANGELS: Schon seit knapp 16 Jahren produziert das Kölner Unternehmen nachhaltige Kleidung, verwendet ­konsequent umweltfreundliche und zirkuläre Materialien wie biologische Baumwolle oder recyceltes Material. In unserem Adventskalender verlosen wir heute einen Gutschein im Wert von 600 Euro – was Sie damit kaufen, ist also Ihnen überlassen.