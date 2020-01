Zieht warm an

Die dicken Wollpullover der Firma Devold of Norway gehörten zur traditionellen Bekleidung norwegischer Fischer, sie halten also richtig warm in diesen eisigen Zeiten. Einen der in Europa hergestellten Pullover – garantiert ohne Rentierkopf – können Sie auf sz-magazin.de/gewinnen diese Woche ergattern. Dazu gibt es passende Handschuhe, eine Mütze und Winterunterwäsche. Damit können Sie in See stechen oder einen Waldspaziergang machen – so oder so werden Sie nicht frieren.