Über Stock und Stein

Das Kochquartett

Schweinenacken in Shio-Koji-Paste mit Rettich und Ingwer

Grillfleich japanischer Art: Schweinefleisch mit Ingwer und Rettich ist eine klassische Kombination in Japan. Tohru Nakamura mariniert das Nackensteak vorher in einer Würzpaste, so wird es zart und erhält eine herzhafte Umami-Note.