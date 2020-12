20. Dezember: Faltrad

Ja, das Fernweh. Aber zum Glück bleibt ja die Natur in der Umgebung, der Wind, das Gewusel, die Bäume, die Weite. Und wenn Sie gerade nicht ins Flugzeug oder einen Fernzug steigen können, dann bringt Sie eben ein besonderes Rad weit – und erfüllt Ihnen die Sehnsucht, rauszukommen. Wir verlosen heute das MINI Folding Bike. Es wiegt nur elf Kilo, lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammenbauen und passt selbst in einen kleinen Kofferraum. So gelingt das Reisen auch in dieser Zeit. Und das hat man ja gelernt in den vergangenen Monaten: Egal, was auch passieren mag, wenigstens bleibt einem die Natur erhalten.