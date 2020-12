7. Dezember: Schneeanzug

M11+, WI6+, 5 Seillängen, 150 m. Sie verstehen nur Bahnhof? Keine Sorge, diesen Code dürften ausschließlich Profis kennen. Er beschreibt eine der fragilsten und schwierigsten Mehrseillängen-Mixedrouten für Bergsteiger: die Illuminati-Route im Langental in den Dolomiten. Nach dieser Route ist der Salewa-Overall (für Männer) benannt, den wir heute verlosen. Aber seien Sie unbesorgt, Sie müssen damit nicht auf Berge kraxeln, ein Winterspaziergang mit anschließendem Glühwein oder Schlittenfahren mit den Kindern tut's auch. Und dann sind Sie sehr froh, so eine warme Hülle um sich zu haben.

Erhältlich in den gängigen Größen für Männer.