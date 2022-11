Feinster Flausch

Der Winter rückt näher und mit ihm die Frage, wie man sich an den kalten Tagen und mit dem Wunsch, Heizkosten zu sparen, am besten warm hält. Eine Antwort darauf, eine besonders weiche, wäre das Plaid des Kölner Textilunternehmens Luiz, das in dieser Woche verlost wird. Es heißt »Memoire«, ist aus reiner Kaschmirwolle gestrickt und besticht durch seine Flauschigkeit. Wir verlosen es im ­Farbton »Stone« und in den Maßen 140 auf 200 Zentimeter.