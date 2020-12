2. Dezember: Messerblöcke

Früher war das Wohnzimmer der repräsentativste Raum der Wohnung, heute ist es oft die Küche. Statt mit Gemälden und einer Vitrine voller Porzellan prunkt man dort mit großen Küchengeräten und Arbeitsplatten aus Marmor. Aber ist die teure Ausrüstung unterm Strich überhaupt notwendig? Bei vielen Dingen darf das bezweifelt werden – nicht jedoch bei den Messern. Profis wie Hobbyköche wissen: Ohne scharfe Küchenmesser ist das Kochen mühsam und freudlos, und gefährlich ist es auch, denn man verletzt sich ja in der Regel nicht am scharfen Messer, das leicht durchs Schnittgut gleitet, sondern an der stumpfen Klinge, mit der man mühsam an irgendetwas herumsäbelt und dann abrutscht. Autsch! Damit Ihnen dieses Schicksal erspart bleibt, verlosen wir heute zweimal den Design-Messerblock »1905« des deutschen Traditionsherstellers Friedr. Dick. Neben dem mit Magnetbändern versehenen Block sind ein Kochmesser, ein Officemesser, ein Universalmesser mit Wellenschliff und ein Santoku mit Kullenschliff im Set enthalten, außerdem eine geschmiedete Küchenschere. Das Design der Messer stammt übrigens tatsächlich aus dem Jahr 1905 und wurde von der Firma vor ein paar Jahren wieder aufgegriffen.