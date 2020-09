Der süßeste Schwips 

»Das Hausruckviertel, benannt nach einer Hügelkette, liegt in Oberösterreich und ist berühmt für seinen Birnen-Apfel-Most. Wird das Rezept für Kinder zubereitet, einfach den Most durch Apfelsaft ersetzen. Zu beiden Varianten passt Vanilleeis.«

B’soffener Nusskapuziner mit Hausruckviertler Most

Für 1 Gugelhupf-Form (Durchmesser: 22 cm)

80 g weiche Butter

1 Pck. Vanillezucker

4 Eier

abgeriebene Schale von ½ Zitrone und ½Orange (beide bio)

1 Msp. gemahlenen Zimt

100 g Mehl

50 g Maizena

50 g geriebene Haselnüsse

Für die Gugelhupf-Form:



50g zerlassene Butter und 50 g feine Semmelbrösel

Für den Most:

½ l Hausruckviertler Most (ersatzweise halbtrockener Weißwein)

½ Zimtstange

5 Gewürznelken

abgezogene Schale von ½ Orange und ½ Zitrone (beide bio)

100 g Zucker

ca. 50 ml Rum

Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten plus 30 Minuten Backzeit

Butter und Vanillezucker schaumig rühren. Eier trennen. Eigelbe nach und nach zur Butter geben, Zitronen- und Orangenschale sowie Zimt unterrühren. Mehl, Maisstärke und geriebene Haselnüsse vermengen und unter die Buttermasse heben. Eiweiß steif schlagen, vorsichtig unterheben. Backofen auf 180 Grad vorheizen. Form fetten, mit Bröseln ausstreuen. Teig in die Form geben. Den Gugelhupf im Ofen ca. 30 Minuten ­backen. Aus der Form stürzen und auskühlen lassen.

Für den Most alle Zutaten zusammen erhitzen, dann 10 Minuten ziehen lassen. Gewürze und Schalen entfernen. Gugelhupf in eine Schüssel geben und nach und nach mit dem Most übergießen. Den Vorgang so oft wiederholen, bis die gesamte Flüssigkeit aufgebraucht ist. Kuchen bis zum Servieren kühl stellen.