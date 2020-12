Negroni: italienischer Cocktail-Klassiker

Der bitter-süße Negroni ist ein klassischer italienischer Cocktail mit Wermut, Gin und Campari. Er soll zum ersten Mal 1919 in Florenz gerührt worden sein. Der Drink regt zum Essen an und eignet sich somit auch als Aperitif. Von der Mischung her ganz einfach, sollte der Negroni trotzdem mit Aufmerksamkeit gerührt werden – denn er ist trotz seiner Schlichtheit etwas ganz Besonderes.

Wintersalat mit Sesamdressing und Granatapfelkernen

Zutaten: Für 4 Personen 6 Handvoll gemischter grüner Salat

1 Granatapfel

6 EL Tahini (helle Sesampaste)

4 EL Zitronensaft 6 EL Gemüsebrühe

12 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

1. Den Salat waschen und in einer Schüssel anrichten.

2. Die Granatapfelkerne auslösen. Alle Zutaten für das Dressing verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Kurz vor dem Servieren das Sesamdressing und die Granatapfelkerne über den Salat geben.

Tipp:

Mit scharf angebratenen Pilzen oder mit gerösteten Maroni schmeckt der Salat auch als Hauptspeise.

Quelle: Rezept von SZ.de, erstmals veröffentlicht am 9. Februar 2017