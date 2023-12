21. Dezember: Lagerfeld-Handtasche

»Ich liebe das Vergängliche: die Mode ist mein Beruf«, sagte Karl Lagerfeld einmal. Zumindest im Hinblick auf seine Designs hat er sich da ausnahmsweise verkalkuliert: Fast fünf Jahre nach seinem Tod sind sie noch genauso präsent wie zu Lebzeiten. So präsent sogar, dass die jüngste Met-Gala Lagerfelds Mode zu ihrem Motto machte – und sie ein Türchen in unserem Adventskalender belegt. Wir verlosen die Umhängetasche »Ikon K« in zwei Varianten, einmal in klassischem Schwarz für den Alltag und einmal in glänzendem Silber. Beide Taschen sind aus Rindsleder mit Groko-Effekt gefertigt, tragen das »Karl Lagerfeld«-Logo und sind alles andere als vergänglich.