24. Dezember:  Perlenkette

Luxus muss nicht protzen, manchmal macht das richtige i-Tüpfelchen viel mehr her. Den Anhänger »Basics« von Wempe Classics etwa ziert eine weißschimmernde Südsee-Zuchtperle, rund 10 Millimeter groß. Darüber ist ein kleiner Brillant an der Ankerkette aus 18k-Weißgold als zusätzlicher Lichtpunkt befestigt. Die Kette passt zu fast allem im Kleiderschrank, ob Business-Outfit, im Alltag oder zur Abendgarderobe. Und weil unsere Verlosung heute Abend um eine Minute vor Mitternacht endet, wir sie also nicht mehr an Heiligabend verschicken können, bekommt unser Gewinner oder unsere Gewinnerin ein verspätetes und umso schöneres Weihnachtsgeschenk. Noch so ein kleiner Luxus.