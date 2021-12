14. Dezember: Tasche

Es gibt zwei Sorten von Menschen: Die einen legen so viel Wert auf ein stilvolles Erscheinungsbild, dass es in einem Outfit auch mal ungemütlich werden darf. Die anderen finden, Kleidung und Accessoires müssten in erster Linie praktisch sein. Das Schöne ist, dass Sie sich mit unserem heutigen Gewinn nicht entscheiden müssen, zu welcher Sorte Sie gehören wollen. Der beige Shopper »Chessboard« von Abro ist schön und praktisch zugleich. gefertigt wird er aus italienischem Lammleder, das geflochten wird, hierdurch ergeben sich ca. drei Quadratmeter Leder pro Tasche. Der Magnetverschluss, die drei Innentaschen und ein zusätzlicher Schultergurt machen den Shopper alltagstauglich. So sind Sie für kleinere Weihnachtseinkäufe genauso gut gerüstet wie für die Silvesternacht – und für alle Ausflüge und Unternehmungen, die im nächsten Jahr auf Sie zukommen.