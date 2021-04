Einfach glänzend

Wünschen Sie sich in diesen Zeiten, Ihr Leben wäre etwas glanzvoller? Die neue Schmuckkollektion »Reflected by Wempe x Guya« wäre dafür eine Option. Schon in den Achtzigern arbeitete das Traditionsunternehmen Wempe mit dem Vater der Berliner Schmuckdesignerin Guya Merkle zusammen. Diese Woche verlosen wir ein Armband mit filigranen Kettenelementen aus recyceltem Gold und Diamantenanhänger, das im Wempe-Atelier in Schwäbisch Gmünd gefertigt wurde.