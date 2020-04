Dicke Reifen, gemütlicher Sattel 

Was praktisch ist, ist selten stylish. Diese Regel zieht sich durchs Leben, von der Familienkutsche über die Jogginghose bis zum Regenschirm. »Urban Drivestyle« beweist mit außergewöhnlichen E-Bikes, dass eben doch beides zusammengeht – etwa beim UDX 204, das wir in dieser Woche gemeinsam mit dem Berliner Start-up verlosen: Es erinnert mit den dicken Reifen und dem gebogenen Lenker an ein BMX-Rad, ist aber viel gemütlicher – und wird nach Ihren Wünschen für Sie zusammengebaut.