8. Dezember: E-Bike

Wer einmal mit einem Leih-E-Bike durch Städte wie Paris, Amsterdam oder München gefahren ist, der weiß, was für einen unglaublichen Spaß das macht. Man ist nicht nur deutlich schneller am Ziel als mit dem Auto oder der U-Bahn, man hat sich zudem an der frischen Luft bewegt – ohne gleich ein Sauerstoffzelt oder zumindest ein frisches T-Shirt zu benötigen.

Das Stellar von Ampler hat neben seinem schnellen Look in »Racing Red«, dem drehmomentstarken Hinterradmotor und der Neun-Gang-Schaltung zwei entscheidende Vorteile gegenüber anderen Modellen: Mit gerade mal 17,8 Kilogramm ist es extrem leicht. Und der eingebaute GPS-Diebstahlschutz bietet dazu die nötige Sicherheit vor urbanen Langfingern.



Erhältlich ist es in zwei Rahmengrößen, die für Fahrerinnen und Fahrer mit einer Körpergröße von 160 bis 185 cm geeignet sind.