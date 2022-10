Über Stock und Stein

Wer schon mal mit dünnen Rennradreifen in Straßenbahnschienen hängengeblieben ist, weiß: Aua! Dickere Reifen lassen einen entspannter und sicherer fahren. Dafür wird das Strampeln etwas anstrengender, aber darum verlosen wir diese Woche ja auch ein E-Bike der US-Firma »Rad Power Bikes«. Deren Räder sind besonders breit bereift, so auch das »RadRhino ­6 Plus Step-Thru«, ein robustes E-Bike mit vielen ­Extras und aufstiegfreundlichem Rahmen. Damit kommen Sie über Stock (Natur) und Stein (Stadt).