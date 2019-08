Als Chefredakteur des Magazins Green vom Bayerischen Golfverband kennt man jedes Grün zwischen Lech und Salzach, Altmühltal und Alpen. »Man« ist Volker Hoffmann, der in seinem Golf Guide Oberbayern (Volk Verlag) Tipps zu rund siebzig Golfplätzen sowie Sehenswürdigkeiten und Einkehrmöglichkeiten in der Umgebung gibt. Wir verlosen ein Buch plus zwei Nächte für zwei Personen im luxuriösen »Relais & Chateaux Hotel Gut Steinbach« in Reit im Winkl. Da ist das nächste Grün nicht weit.

