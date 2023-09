Funkende Stunden

Der 29. Oktober 1923 gilt als Geburtstag des Hörfunks in Deutschland: Ab 20 Uhr wurde die erste Unterhaltungssendung ausgestrahlt, die Funk-Stunde Berlin. Von Anfang an dabei waren Musiker des später ins Leben gerufenen Berliner Funkorchesters, des heutigen Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin. Genau 100 Jahre später gibt es in der Philharmonie Berlin ein Jubiläumskonzert, dirigiert von Vladimir Jurowski. Wir verlosen diese Woche zwei Karten samt Zugtickets und Übernachtung im »The Mandala Hotel«.