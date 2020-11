Ab durch die Mitte

Alfred Döblins Romanklassiker Berlin Alexanderplatz spielt in den Zwanzigern, für seine von der Kritik hochgelobte Verfilmung hat Regisseur Burhan Qurbani den Stoff allerdings ins Berlin der Gegenwart verlegt: Aus Franz Bieberkopf wurde Francis, der als Bootsflüchtling nach Europa kam und nun in der Hauptstadt lebt. Vor dem Heimkinostart am 26.11. verlosen wir zwei Uhren, den »Chronograph Limited Edition Meteorite« von Lilienthal Berlin, dessen Zifferblatt ein echter Meteorit ziert.