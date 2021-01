Für die Flucht ins Freie

Harriet Tubman wurde um 1820 in den USA als Sklavin geboren, entkam in die Freiheit – und ging doch zurück und riskierte alles, um anderen bei der Flucht zu helfen. Der für zwei Oscars nominierte Film Harriet – Der Weg in die Freiheit erzählt das Leben der hierzulande zu wenig bekannten Frau. Zum DVD- und Blu-ray-Start ver­losen wir von der Firma »Buckle & Seam« einen fair produzierten »Weekender Linwood« samt ebenso schönem »Rucksack Leon«.