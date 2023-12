12. Dezember: Topf-Set

Die Zivilisation begann, sagt man, als unsere urzeitlichen Vorfahren sesshaft wurden, den Ackerbau entdeckten und das Getreide und die Hülsenfrüchte, die sie auf ihren Feldern ernteten, mittels Kochen und Backen essbar machten. Insofern begeht noch heute jeder, der einen Topf aufs Feuer stellt, einen wichtigen zivilisatorischen Akt! Man erweist dieser großen Tradition eine besondere Ehre, wenn man dafür nicht irgendein Kochgeschirr verwendet, sondern so gute Töpfe wie wir sie heute verlosen: Das fünfteilige Topf-Set aus der »Original Profi Collection« des deutschen Herstellers Fissler umfasst drei Kochtöpfe, einen Bratentopf, eine Stielkasserole sowie vier Deckel und zeichnet sich unter anderem durch den extra breiten Schüttrand und die ergonomischen Metallgriffe aus, die immer angenehm kühl bleiben. Gefertig wird alles auf nachhaltige Weise in Rheinland-Pfalz aus bis zu 90 Prozent recyceltem Edelstahl. Und wie immer beim Kochen ist es auch hier so, dass hochwertiges Handwerkszeug nicht nur mehr Freude bei der Zubereitung der Speisen macht, sondern auch viel zu einem besseren, schmackhafteren Ergebnis beiträgt. Guten Appetit!