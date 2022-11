1.Dezember: ein Kofferset von Antler

Weihnachtszeit ist Reisezeit: Omas besuche Babys, Eltern ihre erwachsenen Kinder, Tanten ihre Nichten, Urenkel ihre Urgroßväter, beste Freudinen ihre... man muss das nicht bis zum Ende durchspielen, jedenfalls: Gut, wenn man stabile, hochwertig verarbeitete und geräumige Koffer hat, in die alle Geschenke plus warme Winterkleidung plus schicke Festtagskleidung hineinpassen. Mit dem Clifton Kofferset der Firma britischen Antler haben Sie für jeden Anlass die richtige Koffergröße. Und wenn Sie ein Vielschenker oder eine Vielschenkerin sind, dann können Sie natürlich auch mit allen drei Koffern auf einmal reisen. Und keine Sorge im Feiertagsgedränge an Bahnhof oder Flughafen: Neben der innovativen Drehgrifftechnologie sind Clifton-Koffer auch farbecht, Kratzer beeinträchtigen die Farbe der Schale, ein kräftiges neues Ocker, also nicht. Und wenn Sie sich dann leergeschekt haben, lassen sich die Koffer platzsparend ineinander verstauen.