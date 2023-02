Ich bin raus

»Ich gehöre einer Whatsapp-Gruppe von ehemaligen Nachbarinnen an. Da ich vor fast zehn Jahren weggezogen bin, hat sich der Kontakt verändert. Schon lange ist es an der Zeit, aus der Gruppe auszutreten. Aber wie? Einfach verlassen, ohne Kommentar? Ich möchte es erklären, aber glaube nicht, dass ich es verständlich machen kann. Oder einfach dabeibleiben, Nachrichten nicht mehr lesen, oder sie lesen und selber nicht mehr schreiben? Damit würde ich aber mir nicht gerecht, weil mich die Pseudoverbundenheit verletzt. Wie also sich lösen?« Anonym, per Mail





Ihrer Frage ist zu entnehmen, dass Sie ein Mensch sind, der sich nicht gerne verstellt. Sie haben das Bedürfnis, Ihr Handeln mit Ihrem Gefühl in Einklang zu wissen, und halten es schwer aus, wenn beides aus dem Gleichgewicht ist. An Ihrer Stelle würde ich mich daher nicht kommentarlos davonstehlen. Auch wenn Sie sich den anderen Gruppenmitgliedern im Moment nicht nahe fühlen, hat sie doch einmal so etwas wie Freundschaft verbunden, und da schleicht man sich nicht einfach davon wie ein Dieb. Passiv dabeibleiben finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber Ihnen widerstrebt es, und es geht ja um Sie.



Aber hey, es bleiben drei weitere Optionen. Erstens: Sie verabschieden sich freundlich mit einer Nachricht an alle. Sie würden sich in dieser Gruppe nicht mehr so sehen und hätten in Zukunft lieber gezielten Kontakt. Eventuell mogeln Sie noch und behaupten, Sie versuchten gerade, die Zahl Ihrer Gruppenchats zu reduzieren. Das versteht jeder moderne Mensch, der schon mal aus so einem Schlamassel nicht mehr herauskam. (Ist gleich: jeder moderne Mensch.)

Möglichkeit zwei: Sie melden sich ganz schnell von Whatsapp wieder ab. Das war mal meine persönliche Lösung Ihres Problems. Kann man feige nennen oder auch unpraktikabel, kann ich aber empfehlen.

Wenn ich Sie wäre, würde ich aber drittens wählen: die Whatsapp-Stummschalte-Funktion. Sie klicken im Gruppenchat auf den Gruppennamen und wählen unter den Angeboten »Stumm« aus. Dann können Sie den Zeitraum bestimmen, »8 Stunden« bis »Immer«. Der Vorteil an dieser Option: Es gibt keinen Nachteil. Die anderen merken es nicht. Sie bekommen die Nachrichten nicht mehr automatisch mit, können sich aber immer reinschalten. Und in zwanzig Jahren, wenn Sie auf einmal sentimental werden, werden Sie sich unendlich darüber freuen, immer noch in dieser Gruppe zu sein.