01. Dezember 2022

Kunst

Große Kunst

Zwölf namhafte Künstlerinnen und Künstler, darunter Erwin Wurm und Viviane Sassen, zeigen in einer Sonderausgabe des SZ-Magazins Werke, die je eine Zeitungs-Seite füllen – und die Sie sich zuhause an die Wand hängen können. Am Wochenende am Kiosk kaufen oder digital herunterladen.