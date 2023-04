Wie gut kennen Sie Picasso?

Kunstgenie, Kommunist, kreativer Wüterich – Pablo Picasso war der einflussreichste Maler des 20. Jahrhunderts. Zu seinem 50. Todestag blicken wir in unserem Quiz auf seine Kunst zurück – und sein pralles Privatleben.

Die Hebamme versenkt ihn für ein paar Sekunden in einem Eimer mit kaltem Wasser.

Die Hebamme versenkt ihn für ein paar Sekunden in einem Eimer mit kaltem Wasser.

Sein Vater zwickt ihn kräftig in den Oberarm.

Sein Vater zwickt ihn kräftig in den Oberarm.

Als Picasso am 25. Oktober 1881 auf die Welt kommt, hält die Hebamme das Baby, da es kaum atmet, zunächst für eine Totgeburt. Wie werden die Lebensgeister des kleinen Pablo geweckt?

Als Picasso am 25. Oktober 1881 auf die Welt kommt, hält die Hebamme das Baby, da es kaum atmet, zunächst für eine Totgeburt. Wie werden die Lebensgeister des kleinen Pablo geweckt?

Wie lautet Picassos vollständiger Name?

Wie lautet Picassos vollständiger Name?

Der Springbrunnen auf der Plaza de la Merced in seiner Heimatstadt Málaga.

Der Springbrunnen auf der Plaza de la Merced in seiner Heimatstadt Málaga.

Bereits als kleiner Junge beginnt Picasso zu malen und zeigt außerordentliches Talent. Das älteste Ölgemälde, das von ihm erhalten ist, malt er mit neun oder zehn auf den Deckel einer Zigarrenkiste. Was ist darauf zu sehen?

Bereits als kleiner Junge beginnt Picasso zu malen und zeigt außerordentliches Talent. Das älteste Ölgemälde, das von ihm erhalten ist, malt er mit neun oder zehn auf den Deckel einer Zigarrenkiste. Was ist darauf zu sehen?

01/03

Als junger Künstler hat Picasso wenig Geld und bezieht um das Jahr 1900 in Barcelona eine Kammer, in der keinerlei Mobilar vorhanden ist. Was tut er als nächstes?

Er malt einfach die Umrisse diverser Möbel und sogar der Dienstboten an die Wand.

Er schläft monatelang auf dem Boden, von einem Stück Leinwand bedeckt, das er eigentlich bemalen wollte.

Er baut Möbel aus Müll, den er auf der Straße findet – und entdeckt dabei sein Talent, auf die gleiche Art Skulpturen herzustellen.

Er tauscht bei einem Tischler in der Nachbarschaft zehn kleinformatige Gemälde gegen einen Tisch und einen Stuhl ein. Im Jahr 2002 verkaufen die Urenkel des Handwerkers die Bilder für 48 Millionen Euro.

Auswahl bestätigen

Weiter