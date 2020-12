Das ist ja einmalig!

Unikat Nr. 10 – Schlauer werden mit Armin Maiwald: Die Sendung mit der Maus kennt nicht nur jedes Kind in Deutschland – auch im SZ-Magazin kam die Maus immer wieder vor. Sei es in einem Sagen Sie jetzt nichts in Heft 9/2015 oder in einem langen Interview mit Armin Maiwald in Ausgabe 28/2003, dem Mann, der hier fast so bekannt ist wie das Nagetier. Dank Maiwald – einem der Erfinder der Sendung mit der Maus und Hauptdarsteller in unzähligen Sachgeschichten – wissen Millionen von Menschen, wie man sich einen Atomreaktor vorzustellen hat (illustriert durch Mausefallen und Tischtennisbälle) oder wie die Streifen in die Zahnpasta kommen (erklärt in Form von Sprechgesang). Am Anfang steht immer wieder die einfache und eben doch nicht einfache Frage: Wie funktioniert das? Für diese Verlosung, an der sowohl einzelne Kinder als auch ganze Schulklassen teilnehmen können, hilft nun Armin Maiwald bei der Beantwortung einer Alltagsfrage – ob im persönlichen Treffen, per Telefon oder mit anderen technischen Mitteln, hängt von den Möglichkeiten in Zeiten von Corona ab.