Rezept für Brioche Buns

Zubereitungszeit 30 Backzeit 17 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Back-Rezepte

USA-Rezepte

Zutaten für 6-9 Buns: Für 4 Personen 15 g Hefe

120 ml Milch

400 g Mehl Typ 550 Mehl

3 kleine Bio-Eier Ei

30 g Zucker

8 g Salz

95 g Butter (flüssig oder weich) Butter

5 g Backmalz (optional) Backmalz Für die Glasur

2 Eigelbe Ei

6 EL Milch

2 EL Sesam

Die Milch erwärmen (Wichtig: Temperatur unter 38Cᵒ). Die Hefe zwischen den Händen in die warme Milch reiben und 5g Zucker dazugeben. Den »Vorteig« 10 min. ruhen lassen, damit die Hefe anfangen kann, zu arbeiten.

Nun die flüssige oder weiche Butter, den restlichen Zucker, das Mehl und das Salz sowie die Eier und den Backmalz dazu geben und in der Küchenmaschine gute 20 Minuten kräftig durchkneten lassen, so das ein richtig weicher, glatter und seidiger Teig entsteht. Es ist wichtig, den Teig besonders lange zu kneten. Wundern Sie sich nicht, dass der Teig nicht so fest wird, wie bei einem herkömmlichen Hefeteig. Nun den Teig in der Schüssel mit einem Tuch abdecken und für eine Stunde an einem warmen Ort ruhen lassen.

Jetzt können Sie den Teig vorsichtig aus der Schüssel nehmen und ihn auf ein Backpapier legen. Drücken Sie den Teig vorsichtig flach und teilen Sie ihn in 6-9 Teile. Jetzt formen Sie kleine Kugeln und legen Sie sie auf einem Backblech aus. Den Teig mit einem feuchten Küchentuch abdecken und weitere 60 min. gehen lassen. Nun die Buns vorsichtig mit der Eier-Milch Mischung bestreichen und mit Sesam bestreuen. Nun die Buns bei 170-180 Grad Umluft im Backofen für 15-17 min. backen. Ein wohlig süßlicher Duft wird entstehen. Lassen Sie die Buns noch ein paar Minuten auf einem Rost abkühlen und genießen Sie sie am besten noch warm.