16. Dezember: eine Skireise ins Kitzsteinhorn

Nach diesem Sommer und diesem Herbst fast ohne Regen fragt man sich als Skifahrer oder Snowboarder etwas besorgt, wie im Winter die Schneelage in den Alpen wohl wird: grüne Wiesen statt weißer Hänge? Über Schneehöhen muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner unserer heutigen Verlosung keine Gedanken machen, denn es geht für fünf Tage mit einer Begleitperson ins Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn in Zell am See-Kaprun im Salzburger Land. Inklusive vier Übernachtungen und Skipässen. Auf bis zu 3000 Metern Höhe ist das Kitzsteinhorn von Oktober bis März schneesicher, die Schneedecke beträgt aktuell bis zu 1,90 Meter. Im Skigebiet finden sich alle erdenklichen Wintersportattraktionen, allein drei Snowparks und eine Super-Pipe, Skitouren- und Freeriderouten, ein Ice-Camp und die »Black Mamba«-Abfahrt mit bis zu 63 Prozent Gefälle. Und wer nicht den ganzen Tag im Adrenalin baden möchte, findet am Kitzsteinhorn auch genug entspannte Abfahrten – oder auf der Panorama Plattform »Top of Salzburg« in 3029 Meter Höhe wunderbare Ein- und Ausblicke in den Nationalpark Hohe Tauern.

