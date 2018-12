18. Dezember: Wireless-Ohrhörer von Shure

Läuft man durch die Straßen, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, als finde gerade ein Wettbewerb statt, wer den größten, auffälligsten Kopfhörer besitzt. Mit dem Wireless-Ohrhörer »SE846« von Shure, den wir heute verlosen, können Sie dabei nicht mitmachen, der ist nämlich fast unsichtbar. Dafür ist der Sound, der aus dem kleinen Gerät kommt, höchst erstaunlich. Dank vier spezieller MicroDriver und einem patentierten Tiefbassfilter bleiben in punkto Musikgenuss keine Wünsche offen; gerade beim Bass hapert's bei den kleinen Ohrhörern ja oft. Und dass der »SE846« nicht nur mit Kabel, sondern auch per Bluetooth mit einer Quelle verbunden werden kann, versteht sich quasi von selbst.

