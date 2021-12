2. Dezember: Sideboard

Das olle Buffet aus WG-Zeiten, der eine Schrank, den man nie mochte und dieses Regal mit dem Verhau aus Ordnern, Kisten und Büchern: Ein Effekt der Corona-Pandemie ist, dass viele ihr Zuhause auf Vordermann bringen möchten – jetzt, wo man so viel Zeit daheim verbracht hat. Und schon ein einziges Möbelstück kann einem Raum ja einen völlig neuen Charakter geben. Wir verlosen heute das Sideboard Calary aus der WE CARE by Westwing Collection, der erste Westwing-Kollektion aus ausgewählten nachhaltigen Materialien. Es ist aus Eichenholz und -furnier gefertigt, hat geriffelte Schiebetüren mit Messingknöpfen und verfügt über die Maße 160 cm x 75 cm. Das Möbelstück passt ins Esszimmer, Schlafzimmer, in den Flur oder ins Wohnzimmer – egal, wo Sie es platzieren: Hinter den Türen des Sideboards finden jede Menge Dinge Platz.