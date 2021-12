10. Dezember: Espressomaschine

Am 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres, und weil bei so viel Dunkelheit das Hellwachwerden mühsam ist, beginnt man diesen Tag besser mit gutem Kaffee. Mit frisch gemahlenen Bohnen einer Traditionsrösterei in Sizilien, zubereitet mit einer hochwertigen Siebträgermaschine mit vielseitigen Baristaeinstellungen. Heute verlosen wir im Adventskalender die Espressomaschine »baronessa« von Graef samt Kaffeemühle und Espresso von »Caffè Moak«.