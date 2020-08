Frisch verkorkt

Kork nur in Weinflaschen zu stecken wäre schade, denn das Naturmaterial ist leicht, enorm zäh, eine nachwachsende Ressource, und es fühlt sich auch noch wunderbar samtig an. Wie kunstvoll man Kork verarbeiten kann, beweist der englische Designer Jasper Morrison seit Jahren in seinen Kollektionen für die Firma Vitra. Wir verlosen daraus eine große »Cork Bowl«, also Schüssel, und dazu einen Hocker beziehungsweise Beistelltisch nach Wahl aus der Reihe »Cork Family«.