Das weiche Wasser

Vieles ist schön am Herbst. Buntes Laub zum Beispiel, frische Luft – und das Gefühl, sich an einem verregneten Tag in die warme Badewanne sinken zu lassen. Damit das Bad so richtig gemütlich wird, verlosen wir diese ­Woche zwei handgefertigte und mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete Badesofa-Sets in S und XS plus Bademantel und Duftkerze. Denn, so sehen es die Badesofa-Gründerinnen Annika Götz und Natalie Steger: »Entspannung wird erst ohne Ecken und Kanten zu einer runden Sache.«