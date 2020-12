12. Dezember: Konfektionierbarer Esstisch

Wie wichtig ein guter Esstisch ist, wurde in den vergangenen Monaten wieder deutlich: Einerseits hat er in vielen Wohnungen und Häusern nicht nur den Büro-Schreibtisch, sondern auch die Schulbank oder den Kita-Basteltisch ersetzt. Und andererseits hat er uns mit seiner bloßen Anwesenheit gezeigt, was gerade besonders fehlt: viele Menschen, die rund um diesen Tisch sitzen, Freunde, Verwandte, Bekannte, die gemeinsam essen, trinken, Spiele spielen. Aber das wird wiederkommen – und damit Sie dann bestmöglich vorbereitet sind, verlosen wir heute einen modularen Esstisch von MYCS, den Sie nach ihren eigenen Wünschen zusammenstellen können.