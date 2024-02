Mord zum Dinner

In der Serie Sister Boniface Mysteries folgt man einer Vespa fahrenden, gut gelaunten und schlagfertigen Nonne, die im England der Sechzigerjahre die Polizei bei Mordermittlungen unterstützt. Zum DVD-Start dieser BBC-Produktion verlosen wir eine Teilnahme am Original Krimidinner in Bad Homburg für zwei Personen: Am 4. Mai 2024 klären Sie dort beim Vier-Gänge-Menü ebenfalls einen Mordfall – mindestens. Die Sister Boniface-DVD, zwei Nächte im »Steigenberger Hotel« Bad Homburg und eine Anfahrtspauschale von 200 Euro gibt es dazu.