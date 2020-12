15. Dezember: Kofferset

In goldenen Reise-Zeiten befinden wir uns gerade wahrlich nicht – aber die Chancen stehen gut, dass in absehbarer Zukunft wieder mehr Bewegung möglich sein wird. Und damit Sie dann bestens ausgestattet sind, verlosen wir heute ein Kofferset von Samsonite in der Farbe Honey Gold, das aus den Proxis-Modellen in Größe S und M besteht. Die Koffer sind so leicht, dass Sie sie ohne Probleme ins Gepäcknetz hieven können – und so stabil, dass sie alle Strapazen bei jeder Art von Reise überstehen.