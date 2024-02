Homeoffice-Retter

Liebe und Partnerschaft

»Wir suchen uns unbewusst Partner, an denen wir wachsen«

Je länger die Verliebtheitsphase her ist, desto nüchterner werden oft die Themen: Wer macht die Wäsche, was kostet die Autoreparatur? Aber keine Liebe hält ohne emotionalen Austausch. Die systemische Therapeutin Maria Neophytou verrät, wie dieser auch in langen Beziehungen gelingt.